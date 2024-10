Unfall auf B 465 bei Lenningen: Medizinischer Notfall während der Fahrt sorgt für mehrere Unfälle

1 Die Polizei musste die Gutenberger Straße für die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden lang sperren. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Auf der B 465 bei Lenningen (Kreis Esslingen) hat am Freitagvormittag ein 80-Jähriger vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Audi verloren. Er kam mehrfach von der Straße ab und streifte zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr.











Auf der Gutenberger Straße bei Lenningen hat sich am Freitagvormittag ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Ein 80-jähriger Audi-Fahrer ist laut Polizei gegen 10.30 Uhr aufgrund gesundheitlicher Probleme mehrfach von seiner Fahrspur abgekommen.

Den Angaben zufolge fuhr er von Lenningen kommend auf der Bundesstraße, als er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten überfuhr. Im Anschluss zog er zurück auf die Fahrbahn, geriet dabei aber in den Gegenverkehr, wo ein 61-Jähriger versuchte auszuweichen. Die Autos streiften seitlich aneinander, bevor der 80-Jährige zunächst weiterfuhr und im Verlauf noch einen Lastwagen seitlich streifte. Anschließend blieb der Audi an der Einmündung der Grabenstettener Steige liegen. Der Rettungsdienst brachte den 80-Jährigen in eine Klinik, die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Die Polizei sperrte die B 465 dazu für etwa zwei Stunden. Um den genauen Hergang zu klären, bittet die Polizei unter 07 11 / 399 04 20 um Zeugenhinweise.