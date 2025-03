Unfall auf B 465 bei Lenningen: 61-Jähriger bei Frontalzusammenstoß mit Lastwagen verletzt

1 Die Gutenberger Steige musste nach dem Unfall gesperrt werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/ / Gelhot

Bei einem Unfall auf der Gutenberger Steige bei Lenningen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag ein 61-Jähriger verletzt. Er war offenbar zu schnell unterwegs und so in einer Kurve auf die Gegenspur geraten. Zudem entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.











Ein 61-jähriger Nissan-Fahrer ist am Donnerstagmittag auf der B465 bei Lenningen (Kreis Esslingen) mit einem Lkw kollidiert und verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 13.10 Uhr auf der Gutenberger Steige abwärts in Richtung Gutenberg. In einer scharfen Kurve geriet er nach ersten Ermittlungen der Polizei vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Lkw eines 41-Jährigen.

Der Nissan-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Wegen auslaufender Betriebsmittel musste die Straße mit Spezialgerät gereinigt werden. Die Gutenberger Steige blieb bis etwa 17 Uhr voll gesperrt.