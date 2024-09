Unfall auf B 313 bei Köngen: Stauende übersehen – Zwei Leichtverletzte

1 Die Polizei vermutet, dass der Unfall aus Unachtsamkeit verursacht wurde. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Ein 34-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen bei Köngen (Kreis Esslingen) wohl das Ende eines Staus übersehen. Nach Einschätzung der Polizei war Unachtsamkeit Ursache für den Unfall auf der B 313. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.











Link kopiert

Infolge eines Verkehrsunfalls bei Köngen sind am Mittwochvormittag zwei Personen verletzt worden. Ein 34-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei gegen 8.45 Uhr mit seinem Transporter auf der B 313 in Richtung Esslingen. Wohl aus Unachtsamkeit habe er das Ende eines Staus kurz nach der Auffahrt Köngen-Nord übersehen und sei auf den Wagen einer 32-Jährigen aufgefahren. Sie und ihr 79 Jahre alter Mitfahrer seien leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden.

Straßenmeisterei und Feuerwehr im Einsatz

An den beiden Pkw entstand laut Polizei jeweils ein Schaden von circa 10 000 Euro. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe seien sowohl die Straßenmeisterei als auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort gewesen.