Unfall auf B 312 bei Neckartenzlingen: Frau fährt auf Lastwagenanhänger auf – Stau im Feierabendverkehr

Nach Brand im Sommer 2023 Der Wiederaufbau der Eselsmühle beginnt

Eineinhalb Jahre ist es her, dass ein Gebäude auf dem Gelände der Eselsmühle im Siebenmühlental durch einen Brand zerstört wurde. Nun soll ein neues Haus entstehen. Was geplant ist und wann die ersten Gäste wieder in der Gartenwirtschaft sitzen sollen.