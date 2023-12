Unfall auf B 297: Stau nach Zusammenstoß im Berufsverkehr

1 Die Polizei sicherte die Unfallstelle, im Feierabendverkehr kam es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Dienstagnachmittag auf der B 297 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) kam es im Feierabendverkehr zu erheblichen Verzögerungen. Außerdem wurde eine Person leicht verletzt.











Durch einen schweren Auffahrunfall auf der B 297 bei Kirchheim unter Teck im Kreis Esslingen gab es am Dienstagabend im Berufsverkehr erhebliche Behinderungen. Eine 20-Jährige fuhr laut Polizei gegen 17.30 Uhr mit ihrem Suzuki auf der Bundesstraße von Reudern in Richtung Kirchheim.

An der roten Ampel an der Autobahnzufahrt hatte sich ein Rückstau gebildet, den sie zu spät bemerkte. Die vorausfahrende gleich alte Fahrerin eines Audi musste dadurch bremsen und anhalten. Die Fahrerin des Suzuki krachte mit so großer Wucht ins Heck des Audi, dass dieser auf einen davorstehenden Opel einer 50-Jährigen geschoben wurde. Während die Unfallverursacherin und die Fahrerin des Audi unverletzt blieben, wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens konnte sie an der Unfallstelle behandeln, sodass ein Transport ins Krankenhaus nicht erforderlich war. Der Suzuki war nach dem Unfall so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste. Der Schaden an den drei Autos wird von der Polizei auf insgesamt etwa 20 000 Euro geschätzt.