Unfall auf B 297 in Nürtingen: Zwei Jugendliche bei Auffahrunfall verletzt

Unfall auf B 297 in Nürtingen

1 Die 17-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf eine KTM aufgefahren. Dadurch wurden deren 17-jährige Fahrerin und die ebenfalls jugendliche Sozia verletzt. Zudem entstand Sachschaden.











Link kopiert

Bei einem Unfall auf der Reuderner Straße in Nürtingen (Kreis Esslingen) sind am Mittwoch zwei Jugendliche verletzt worden. Wie die Polizei berichtet war ein 23-Jähriger mit seinem Peugeot auf deren KTM aufgefahren.

Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall noch auf einen VW und dieser auf einen BMW aufgeschoben. Die beiden Jugendlichen stürzten zu Boden und wurden verletzt. Die 17-Jährige musste in eine Klinik gebracht werden. Der 23-Jährige war gegen 15.15 Uhr in Richtung Kirchheim gefahren, als er auf die anderen Fahrzeuge auffuhr, die verkehrsbedingt angehalten hatten. Den Schaden an den vier Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 5500 Euro.