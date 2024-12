Unfall auf B 297 bei Neckartailfingen: Zwei Autos machen Platz für Einsatzfahrzeug – ein drittes fährt auf

Feuerwehr in Baltmannsweiler Brennende Mülltonne verursacht hohen Schaden an Carport

Am Montagabend hat in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) eine brennende Mülltonne hohen Schaden an einem Carport und einem darin geparkten Auto angerichtet. Vermutlich war heiße Asche entsorgt worden.