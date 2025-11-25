Unfall auf B 297 bei Kirchheim: Sekundenschlaf – Mini stößt mit Linienbus zusammen

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall auf der B297 bei Kirchheim im Kreis Esslingen ist am Montag hoher Schaden entstanden. Ein 22-Jähriger war in den Gegenverkehr geraten.











﻿ Ein Mini hat am Montagnachmittag auf der B 297 bei Nürtingen-Reudern (Kreis Esslingen) einen Linienbus gestreift und einen schadensträchtigen Unfall verursacht. Der 22-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 17.20 Uhr von Kirchheim kommend in Richtung Nürtingen-Reudern gefahren.

In einer leichten Rechtskurve geriet er laut ersten Erkenntnissen wegen Sekundenschlafs auf die Gegenfahrspur und fuhr in die Seite des entgegenkommenden Busses. Das linke Vorderrad des Mini verkeilte sich dabei im Radkasten einer Busachse und wurde herausgerissen.

Der junge Fahrer drehte sich mit dem Wagen um die eigene Achse. Verletzt wurde nach Angaben der Beamten niemand. Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 13 000 Euro. Der Mini wurde abgeschleppt, und die Einsatzkräfte sperrten die Strecke zeitweise voll. Dies führte zu deutlichen Behinderungen im Verkehr.