1 Durch den Unfall werden zwei Personen leicht verletzt. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Am Samstagabend fährt ein 24-Jähriger Autofahrer auf der B 27 bei Schlaitdorf (Kreis Esslingen) dicht auf das Fahrzeug vor ihm auf und gibt Lichthupe. Dann überholt er das Auto und bremst es aus. Die Folge: Ein 32-jähriger Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und verursacht einen Unfall.















Am Samstagabend ist es gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Tübingen auf der linken Spur im Bereich der Ausfahrt Reutlingen/Metzingen unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 24-jähriger Autofahrer. Dieser soll dicht aufgefahren sein und mehrmals die Lichthupe betätigt haben. Als der 28-Jährige auf die rechte Fahrspur wechselte, wurde er nach Angaben der Polizei von dem Auto hinter ihm überholt. Anschließend soll das Fahrzeug ganz knapp vor dem Auto des 28-Jährigen wieder eingeschert sein, sodass dieser bremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Danach habe der 24-Jährige die Fahrt zunächst fortgesetzt, um dann vor dem Auto des 28-Jährigen ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung durchzuführen. Der 28-Jährige habe rechtzeitig bremsen können. Ein 32-jähriger Autofahrer hinter ihm fuhr laut Polizei jedoch auf. Beide Autofahrer wurden den Angaben zufolge durch den Unfall leicht verletzt. Der 24-jährige Autofahrer sei anschließend aus seinem Auto ausgestiegen und habe herumgeschrien. Als er auf den Unfall hingewiesen worden sei, habe er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der durch den Auffahrunfall entstandene Schaden am Auto des 28-Jährigen wird von der Polizei auf 15 000 Euro geschätzt, der Schaden am Fahrzeug des 32-Jährigen auf 5000 Euro. Nachdem der 24-Jährige von der Polizei ermittelt worden war, musste er seinen Führerschein abgeben, außerdem muss er mit mehreren Strafanzeigen rechnen.