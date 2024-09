Unfall auf B 10: Jeep überschlägt sich bei Esslingen – 59-Jähriger verletzt

1 Die Polizei musste die Bundesstraße etwa eine halbe Stunde teilweise sperren. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG/Eibner-Pressefoto

Am Freitagvormittag hat sich auf der B 10 bei Esslingen ein Jeep überschlagen. Zuvor war der 59 Jahre alte Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte mehrere Lastwagen gestreift. Er musste mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.











Bei Esslingen hat sich am Freitag ein Auto auf der B 10 überschlagen. Wie die Polizei berichtet, war ein 59-Jähriger gegen 11 Uhr aus unklaren Gründen mit seinem Jeep auf der Fahrt nach Stuttgart von der Spur abgekommen.

Am rechten Fahrbahnrand streifte er dann zunächst das Zugfahrzeug eines Lkw, der in einer Parkbucht abgestellt war. Danach prallte er mit der Hinterachse eines zweiten Lastwagen zusammen, wodurch sein Jeep sich überschlug und schließlich auf der rechten Fahrspur liegen blieb. Der Mann verletzte sich dabei und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, das genaue Ausmaß seiner Verletzungen ist noch unbekannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 32.500 Euro. Eine Spur der Bundesstraße musste für die Räumung etwa eine halbe Stunde gesperrt bleiben.