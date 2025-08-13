Unfall auf B 10 bei Wernau: 33-Jähriger fährt auf wohl ungesichertes Pannenfahrzeug auf

1 Offenbar war das Pannenfahrzeug nicht richtig abgesichert gewesen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Blaulicht News

﻿ Ein 33-Jähriger ist am späten Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Überleitung von der B 10 auf die B 313 bei Wernau (Kreis Esslingen) verletzt worden. Laut Polizeiangaben war er gegen 17.30 Uhr gegen ein Pannenfahrzeug gefahren, das offenbar nicht richtig abgesichert gewesen war.

Der 33-Jährige war zunächst auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs und wechselte dann auf die B 313 nach Nürtingen. Auf der Überleitung prallte er in einer Linkskurve mit dem liegengebliebenen Fiat zusammen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass dessen 67-jähriger Fahrer das Auto wohl nicht korrekt abgesichert hatte.

Polizei sucht Zeugen – auch zum Pannenfahrzeug

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, den Schaden schätzt die Polizei auf über 50.000 Euro. Zudem wurde der 33-Jährige so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90 42 0 sucht die Polizei nach Zeugen.