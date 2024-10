Unfall auf B 10 bei Esslingen: Zwei Verletzte und Stau durch Auffahrunfall im Feierabendverkehr

1 Durch den Unfall und die Sperrung entstand ein längerer Stau in Richtung Göppingen. (Symbolfoto) Foto: /KOENIG/Eibner-Pressefoto

Bei einem Auffahrunfall auf der B 10 bei Esslingen wurden am Mittwoch zwei Männer verletzt. Zudem entstand im Feierabendverkehr entsprechender Stau, weil die Bundesstraße für zwei Stunden teilweise gesperrt bleiben musste.











Ein Unfall auf der B 10 bei Esslingen hat am Mittwochnachmittag für Verletzte und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines BMW war nach Angaben eines Polizeisprechers gegen 16.40 Uhr auf der linken Spur in Richtung Göppingen unterwegs, als er auf den vorausfahrenden Opel eines 30-Jährigen auffuhr. Beide Männer erlitten Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der genaue Umfang der Verletzungen ist dabei laut Polizei noch unklar.

Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn Richtung Göppingen zeitweise vollständig, was zu einem erheblichen Rückstau führte. Die Sperrung konnte gegen 18.45 Uhr aufgehoben werden, nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren.