Unfall auf B 10 bei Esslingen: Motorradfahrer fährt auf stockenden Verkehr auf – schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Esslingen wurde am Donnerstagmorgen ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der junge Mann war in Richtung Stuttgart auf ein Auto aufgefahren.











﻿ Am Donnerstagmorgen hat ein Motorradfahrer auf der B10 bei Esslingen zwischen der Pliensauvorstadt und Brühl schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige gegen 8.10 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Stuttgart unterwegs.

Er bemerkte dabei offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender Peugeot-Fahrer wegen stockenden Verkehrs bremsen musste, und fuhr auf. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Biker ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Sie blieben jedoch fahrbereit. Die Bundesstraße wurde kurzzeitig voll gesperrt, um die Unfallstelle zu sichern. Bereits gegen 4 Uhr war es auf der B 10 bei zu einem weiteren Unfall gekommen. Ein 61-Jähriger war auf einen Lkw-Anhänger aufgefahren und schwer verletzt worden. Die B10 war bis 6 Uhr gesperrt.