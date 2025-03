Unfall auf B 10 bei Esslingen: Autofahrer verliert Kontrolle über Mercedes und prallt gegen Leitplanke

Im Zug nach Esslingen 53-Jährige schließt sich in Toilette ein und greift dann Polizistin an

In einem ICE von München nach Esslingen hat sich am Sonntag eine 53-Jährige in der Toilette eingeschlossen, um der Fahrkartenkontrolle zu entgehen. Als das Zugpersonal eine Polizistin einschaltete, griff die Frau die Beamte an.