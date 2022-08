1 Durch den Unfall ist ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro entstanden. Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Durch einen Unfall wurde ein 52-Jähriger am Mittwochnachmittag auf der B 10 zwischen Plochingen und Reichenbach (Kreis Esslingen) verletzt. Eine 27 Jahre alte Frau ist in das Heck seines Autos gefahren.















Leicht verletzt wurde ein 52-Jähriger am Mittwochnachmittag durch einen Unfall auf der B 10 bei Plochingen. Eine 27-Jährige war gegen 13.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Baustellenbereich bei der Anschlussstelle Reichenbach soll sie laut Polizeiangaben zu spät erkannt haben, dass der 52 Jahre alte Autofahrer vor ihr verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr in das Heck des Wagens. Der Rettungsdienst versorgte den Leichtverletzten anschließend vor Ort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.