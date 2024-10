Unfall auf A8 zwischen Esslingen und Wendlingen: Autobahn ist nach Brand an Sattelzug bis zum Abend gesperrt

1 Laut Polizei ist die Autobahn A8 zwischen Esslingen und Wendlingen in Richtung München nach dem Brand des Sattelzugs am Samstag rund zwölf Stunden gesperrt gewesen. Foto: picture alliance / Jens Büttner

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen ist die Autobahn A8 zwischen Esslingen und Wendlingen rund zwölf Stunden lang gesperrt. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen sind, steht zeitweise eine Erneuerung der Fahrbahn im Raum.











Link kopiert

Zwei Verletzte, rund 130 000 Euro Schaden am Sattelzug und die stundenlange Vollsperrung der Autobahn A 8 zwischen Esslingen und Wendlingen in Fahrtrichtung München ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen. Erst am Samstagabend wurde die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Fahrer erleidet medizinischen Notfall

Etwa zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Wendlingen hatte ein 48-Jähriger gegen 5.30 Uhr mutmaßlich einen medizinischen Notfall erlitten. Nach Angaben der Polizei war sein Sattelzug in der Folge mit der rechten Betonschutzwand kollidiert und danach auf die Aufpralldämpfer aufgeschoben worden. Dann wurde der Sattelzug nach links abgewiesen. Das Führerhaus riss vom Fahrgestell ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite, der 48-Jährige wurde darin eingeschlossen. Durch die Kollision geriet der Sattelzug in Brand. Ein 32-jähriger Zeuge des Ereignisses eilte laut Polizei zum Führerhaus, schlug die Scheiben mit einem Feuerlöscher ein und rettete den Fahrer. Hierbei verletzte sich der 32-Jährige an beiden Händen. Sowohl der 32-Jährige als auch der 48-Jährige wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Nachfolgende Fahrzeuge werden durch Trümmerteile beschädigt

Bei dem Unfall waren auch das hinter dem Sattelzug fahrende Auto eines 50-Jährigen sowie der nachfolgende Wagen eines 48-Jährigen durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt worden. Der Rettungsdienst, die Feuerwehren aus dem Umkreis sowie die Werkfeuerwehr Flughafen waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Auch Technisches Hilfswerk und Autobahnmeisterei waren im Einsatz, ebenso mehrere Polizeistreifen. Wegen auslaufender Betriebsstoffe stand offenbar zeitweise die Frage im Raum, ob die Fahrbahn abgefräst und neu geteert werden muss – was laut Polizei letztlich doch nicht notwendig war. Die A 8 Richtung München zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen war am Samstag von kurz vor 6 Uhr morgens bis kurz nach 18 Uhr voll gesperrt. Anschließend durfte sie vorübergehend nur mit maximal Tempo 60 befahren werden.