Unfall auf A8 bei Wendlingen: Lkw-Fahrer streift Transporter und fährt weiter

Nach einem Unfall auf der A8 ist ein Lastwagenfahrer einfach weitergefahren. Die Polizei ermittelt.

Ein Lkw streift auf der A8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) einen Transporter und fährt einfach weiter. Der Verursacher bleibt zunächst unbekannt.











Der Fahrer oder die Fahrerin eines Lastwagens soll auf der Autobahn einen Unfall verursacht und einfach weitergefahren sein. Von dem Vorfall am Dienstag bei Wendlingen berichtet die Polizei.

Demnach hat der Fahrer eines Transporters angegeben, von dem Laster gestreift worden zu sein. Der 25-Jährige sei mit seinem Lieferwagen gegen 8 Uhr auf der A 8 in Richtung München auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs gewesen. Der Laster sei auf gleicher Höhe auf der rechten Spur gefahren und von rechts auf die mittlere Fahrspur geschwenkt.

Lkw-Fahrer fährt weiter nach Unfall mit Mercedes-Transporter

Dem Bericht zufolge ist eine Tür des Transporters, ein Fahrzeug der Marke Mercedes, beschädigt worden. Dennoch setzte die unbekannte Person im Lastwagen ihr Fahrt einfach fort.

Hinweise auf den Verursacher habe der 25-Jährige nicht geben können, teilt die Polizei mit. Den Schaden am Transporter schätzt sie auf etwa 8000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen habe die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen.