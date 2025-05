Unfall auf A8 bei Wendlingen: Ferrari kracht in Leitplanken – 200.000 Euro Schaden und Stau

1 An dem Ferrari entstand Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pius Koller

Ein Ferrari-Fahrer ist am Donnerstagmorgen auf der A8 im Kreis Esslingen unterwegs. Als er beschleunigt, verliert er die Kontrolle über den Boliden – mit sündhaft teuren Folgen.











Ein 62 Jahre alter Ferrari-Fahrer hat am Donnerstagmorgen auf der A8 bei Wendlingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die Mittelleitplanken gekracht. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten, es entstand allerdings ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 200.000 Euro. Die linke Spur der Autobahn musste in Richtung Karlsruhe für rund drei Stunden gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei berichtet, war der 62-Jährige gegen 8.40 Uhr mit seinem Ferrari 296 GTB auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Im Bereich der Autobahn, in dem die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wird, wechselte der Ferrari-Fahrer vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und beschleunigte seinen Boliden. Dabei sei das Heck des Fahrzeugs ausgebrochen, der Ferrari geriet ins Schleudern und prallte daraufhin zweimal gegen die Mittelleitplanken. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurden zwei nachfolgende Autos getroffen. Beschädigt wurde der Opel eines 36-Jährigen, in dem eine Beifahrerin und ein Säugling saßen. Außerdem wurde der VW einer 30-Jährigen beschädigt.

Autobahn bis circa 10.45 Uhr teilweise gesperrt

Während sich die Schäden an den beiden nachfolgenden Autos im Minimalbereich bewegen, sieht es beim total beschädigten Ferrari anders aus. An dem Sportwagen, der einen Neupreis von knapp 300.000 Euro hat, entstand Schaden in Höhe von 200.000 Euro, den Schaden an den Leitplanken beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro.

Die linke Spur der Autobahn musste in diesem Bereich für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs bis circa 10.45 Uhr gesperrt werden. Dabei staute sich der Verkehr zeitweise auf sechs Kilometern Länge.