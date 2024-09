Unfall auf A8 bei Wendlingen: Auto schleudert bei nasser Straße gegen Leitplanke

1 Die Polizei musste eine Spur mehrere Stunden sperren, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

Auf der A8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) hat am Sonntag ein 18-Jähriger im Starkregen die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Er schleuderte gegen die Leitplanke. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gemessen an den Wetterverhältnissen zu schnell.

Der 18-Jährige war gegen 20 Uhr in Richtung Ulm unterwegs, als er zwischen Wendlingen und Kirchheim die Kontrolle verlor. Das Auto geriet auf der nassen Straße ins schleudern und drehte sich um die eigene Achse. Dann krachte der Mercedes zweimal mit dem Heck gegen Leitplanken, schleuderte über die Fahrbahnen und blieb schließlich auf dem Standstreifen liegen. Dabei blieb der 18-Jährige glücklicherweise unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro am Auto und 1300 Euro an den Leitplanken. Das Unfallauto wurde abgeschleppt, durch die Räumungsarbeiten kam es bis 23 Uhr zu Verkehrsbehinderungen