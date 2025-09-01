Unfall auf A8 bei Pforzheim: Fahrer lebensgefährlich verletzt – Ersthelfer löschen Autobrand

4 Der Unfall ereignete sich auf der A8 bei Pforzheim. Foto: Feuerwehr Pforzheim

Ein Autofahrer verliert auf der A8 bei Pforzheim die Kontrolle über sein Fahrzeug – mit fatalen Folgen.











﻿ Bei einem schweren Unfall auf der A8 bei Pforzheim sind ein 49-jähriger Alfa Romeo-Fahrer in der Nacht zum Montag lebensgefährlich und sein 55 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt worden. Das Fahrzeug hatte sich überschlagen und Feuer gefangen. Ersthelfer konnten den Brand löschen.

Wie die Polizei berichtet, war der 49-jährige Autofahrer gegen 0.18 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dadurch wurde das Auto nach rechts abgewiesen, überschlug sich und kam anschließend auf den Rädern zum Stehen. Der Alfa Romeo fing daraufhin Feuer, das von Ersthelfern gelöscht werden konnte. Der lebensgefährlich verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, der schwer verletzte Beifahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Richtungsfahrbahn Karlsruhe musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und zur Landung des Hubschraubers voll gesperrt werden. Während der noch andauernden Reinigungsarbeiten kann der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von rund 77.000 Euro.