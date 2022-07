1 Verletzt wurde laut Polizei niemand. (Symbolbild) Foto: /Stefan Puchner

Offenbar weil er bei starkem Regen am Mittwochabend zu schnell unterwegs war, hat ein Autofahrer auf der A8 bei Köngen (Kreis Esslingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen eine Leitplanke gefahren.















Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend auf der A8 bei Köngen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Wie die Polizei mitteilte, war er wohl zu schnell auf der nassen Straße unterwegs gewesen. Nach den Angaben fuhr der Mann gegen 19.15 Uhr Richtung München. Auf Höhe Köngen verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mittelleitplanke. Von dort wurde er nach rechts abgewiesen und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.