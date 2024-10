Unfall auf A8 bei Kirchheim unter Teck: Bei Starkregen Kontrolle verloren – A8 eine Stunde voll gesperrt

6 Der VW schleuderte mehrfach gegen die Leitplanken. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Ein VW-Fahrer verliert am Montagabend bei Starkregen auf der A8 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht mehrfach gegen Leitplanken. Die Autobahn muss für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden.











Link kopiert

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) musste die Autobahn am Montagabend in Fahrtrichtung Stuttgart für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Der 43 Jahre alte Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht, es entstand Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war der 43-Jährige mit seinem VW Touran gegen 22.25 Uhr auf der linken Spur der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs, als er bei Starkregen offenbar zu schnell fuhr und auf Höhe der Anschlussstelle Kirchheim/Teck-West die Kontrolle über das Auto verlor. Der VW schleuderte zunächst nach links und krachte in die Leitplanken, bevor er nach rechts abgewiesen wurde und auch dort gegen die Leitplanken prallte. Laut Polizei wurden dabei insgesamt zwölf Leitplanken beschädigt.

Der total beschädigte VW kam auf den beiden linken Fahrstreifen zum Stehen und musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Der Fahrer kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Gegen 23.45 Uhr war die Bergung abgeschlossen und die Autobahn konnte wieder freigegeben werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat ihre Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.