Unfall auf A8 bei Kirchheim: 18-Jähriger verliert bei Aquaplaning Kontrolle über BMW – zwei Verletzte

9 Die Autobahn musste über eine Stunde gesperrt werden. Foto: SDMG

Bei einem Unfall auf der A8 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) sind in der Nacht zum Sonntag zwei junge Männer verletzt worden.











﻿Bei einem schweren Unfall auf der A8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sind zwei junge Männer verletzt worden. Den Angaben der Polizei zufolge hatte der 18-jährige Fahrer wegen Aquaplaning die Kontrolle über seinen BMW verloren und war so mehrfach in die Leitplanken gekracht.

Demnach war der Fahrer in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als es zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-West und Wendlingen zu dem Unfall kam.

Der BMW wurde bei dem Unfall komplett beschädigt. Foto: SDMG

Die Polizei vermutet, dass der junge Fahrer für die Wetterverhältnisse zu schnell fuhr. Der Wagen geriet ins Schleudern, prallte zuerst gegen die rechten, dann gegen die linken Leitplanken und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und wurden in Kliniken gebracht. Die Autobahn musste in Richtung Stuttgart gesperrt werden.

Die Feuerwehr rückte ebenfalls zur Unfallstelle aus und unterstützte die Rettungs- und Bergungsarbeiten. Der BMW war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto wurde auf 15.000 Euro geschätzt, der Schaden an den Leitplanken stand zunächst noch nicht fest. Erst gegen 3.45 Uhr war die Fahrbahn wieder vollständig frei.