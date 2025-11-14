Unfall auf A8 bei Gruibingen: Lkw gerät von der Fahrbahn und kippt um

7 Ein Lkw ist auf der A8 bei Gruibingen von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Foto: SDMG

Auf der A8 bei Gruibingen (Kreis Göppingen) gerät am Freitagmorgen ein Lkw von der Fahrbahn. Das Fahrzeug kommt im Grünstreifen neben der Autobahn zum Liegen.











Ein Lkw ist am Freitagmorgen auf der A8 bei Gruibingen (Kreis Göppingen) von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug blieb auf der Seite im Grünstreifen neben der Autobahn liegen.

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt ereignete sich der Unfall gegen 7.40 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart. Der Lkw sei alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Warum das passierte, sei noch nicht bekannt.

Der Lastwagen lag den Angaben zufolge komplett auf der Seite. Der Fahrer sei bei dem Unfall nicht verletzt worden. Zur Bergung war ein Kran im Einsatz. Auch das Umweltbundesamt war vor Ort, da Kraftstoff ausgelaufen war, wie die Sprecherin der Polizei sagt.