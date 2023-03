Geheimverhandlungen mit Basel Als Weil am Rhein schweizerisch werden wollte

Der Krieg verloren, die Fabriken zerstört, die Menschen hoffnungslos: so war es 1945 auch in Weil am Rhein. Doch das gelobte Land liegt nahe, und der Bürgermeister startet einen gewagten Vorstoß. Die Geschichte einer verspäteten versuchten Fahnenflucht.