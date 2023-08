1 Bei einem Unfall auf der Autobahn A 8 ist ein Fahrer mit seinem Auto gegen die Leitplanken geprallt. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Ein Schaden von insgesamt rund 30 000 Euro ist bei einem Unfall am Samstagabend auf der A 8 an der Anschlussstelle Kirchheim-Ost entstanden. Weil er zu schnell unterwegs war, kam ein 57-Jähriger mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab.















Bei einem Unfall am Samstag gegen 19.30 Uhr auf der A 8 ist das Auto eines 57-Jährigen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanken geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt, am Wagen entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro, an der Leitplanke ein Schaden von 10 000 Euro.

Unfall nach Spurwechsel

Der 57-Jährige war mit seinem Auto in Richtung München unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Kirchheim-Ost von der rechten Spur auf die Ausfahrspur wechselte. Weil er zu schnell unterwegs war, kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte in der Kurve in die Leitplanke. Dann wurde der Wagen nach rechts abgewiesen und kam im Grünstreifen zum Stehen.