Unfall an B 10 Auffahrt Plochingen: 57-Jähriger stürzt mit Motorrad und verletzt sich

Unfall an B 10 Auffahrt Plochingen

1 Die Feuerwehr streute die Fahrbahn nach dem Sturz ab, weil Flüssigkeiten ausgelaufen waren. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Inderlied

Bei Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Montag ein 57-Jähriger in einer Kurve mit seinem Motorrad gestürzt. Er verletzte sich und musste in eine Klinik gebracht werden.











Ein 57-jähriger Motorradfahrer hat am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Otto-Konz-Brücke in Plochingen (Kreis Esslingen) Verletzungen erlitten. Er war nach Angaben der Polizei gegen 16.10 Uhr mit seiner BMW unterwegs und wollte auf die B 10 in Richtung Ulm auffahren, als er im Kurvenbereich zu Fall kam.

Rettungskräfte brachten ihn mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand nur geringer Schaden. Die Feuerwehr rückte aus, um die Fahrbahn abzustreuen, weil Flüssigkeiten ausgelaufen waren. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.