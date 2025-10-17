Unfall an A8 bei Neuhausen: Lastwagenfahrer erfasst Motorrad beim Anfahren – 65-Jähriger verletzt in Klinik

1 Der Motorradfahrer musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Ein 31-Jähriger hat am Donnerstag bei Neuhausen (Kreis Esslingen) einen Motorradfahrer übersehen, der ihn zuvor beim Halten an einer Ampel überholt hatte.











﻿ Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der L1202 bei Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) von einem Lkw angefahren und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte er den Lastwagen zuvor offenbar an einer Ampel überholt, der Fahrer hatte dies jedoch im toten Winkel nicht gesehen.

Gegen 16 Uhr hat der 31-jähriger Lkw-Fahrer an der Linksabbiegerspur zur Auffahrt auf die Autobahn Richtung München angehalten. Er stoppte jedoch rund zwei Meter vor den Kontaktschleifen, die das Grünlicht auslösen.

Ein 65 Jahre alter Mann auf einer Honda bemerkte das und überholte den Sattelzug rechts, um sich quer vor das Fahrzeug auf die Kontaktschleife zu stellen. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Lastwagen an. Der Fahrer hatte weder das Überholmanöver noch das Motorrad im toten Winkel gesehen. Es kam zur Kollision.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, das er am selben Tag wieder verlassen konnte. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro, der Sattelzug blieb unbeschädigt.