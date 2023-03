1 Der Unfall ereignete sich an der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

An der Stuttgarter Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Eine Frau ist von einer Bahn mehrere Meter mitgezogen worden.















Eine Frau ist am Mittwochnachmittag an der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz in Stuttgart-Mitte von einer Stadtbahn mehrere Meter mitgezogen und dadurch verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die 56-Jährige gegen 13.15 Uhr noch in eine Stadtbahn der Linie U7 in Richtung Mönchfeld einsteigen.

Dafür steckte sie offenbar ihre Hand zwischen die beiden schließenden Bahntüren. Doch die Türen öffneten sich nicht, sodass die Frau von der losfahrenden Stadtbahn offenbar mehrere Meter mitgezogen wurde. Bei dem Vorfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 bei der Polizei zu melden.