Unfall am Stuttgarter Flughafentunnel: VW Touran erfasst E-Scooter-Fahrer – 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Unfall am Stuttgarter Flughafentunnel

1 Ein VW Touran kollidierte am Flughafentunnel mit einem E-Scooter. Ein 28-Jähriger verletzte sich lebensgefährlich. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jens Büttner

Am Freitagmorgen kommt es am Stuttgarter Flughafentunnel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt wird. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Stuttgarter Flughafentunnel ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein 28-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Mitteilung der Polizei war ein 45-jähriger Fahrer eines VW Touran gegen 5.40 Uhr auf der Flughafenstraße in Richtung Plieningen unterwegs, als er an der Einmündung zum Flughafentunnel mit einem 28 Jahre alten E-Scooter-Fahrer kollidierte. Dieser war laut bisherigen Ermittlungen der Polizei gerade dabei gewesen, an einer Fußgängerampel die Fahrbahn zu überqueren.

Unfall am Flughafentunnel Stuttgart: Rettungshubschrauber im Einsatz

Während der VW-Fahrer unverletzt blieb, verletzte sich der E-Scooter-Fahrer beim Unfall unweit des Flughafens Stuttgart lebensgefährlich und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Polizei sichergestellt. Es entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von etwa 4500 Euro.

Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde außerdem ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zum Hergang und zur Ampelschaltung machen können. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 0711/3990-420 entgegen.