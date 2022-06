4 Der umgekippte Mercedes Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

An der Flughafenstraße nahe des Flughafens Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist es am Mittwochvormittag kurz vor 10 Uhr zu einem Unfall gekommen. Darin waren offenbar zwei Autos der Marke Mercedes verwickelt – beim Zusammenstoß an einer Kreuzung kippte einer um. „Wir gehen davon aus, dass eine rote Ampel missachtet wurde“, sagt ein Polizeisprecher.

Es sei davon auszugehen, dass sich glücklicherweise niemand bei dem Zusammenprall verletzt habe. Dennoch sei vorsorglich ein Rettungswagen zur Unfallstelle gerufen worden. Auch zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen sei es in dem Bereich der Tankstelle, wo alle Straßen mehrspurig verlaufen, nicht gekommen.

Zum entstandenen Sachschaden lagen der Polizei zunächst keine Schätzungen vor. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden laut dem Sprecher abgeschleppt.