Unfall am Pragsattel in Stuttgart: Streifenwagen übersehen – Toyota-Fahrer verursacht Unfall

8 Am Donnerstag ereignete sich in Stuttgart ein Unfall mit einem Polzeifahrzeug und einem Toyota. Foto: SDMG

In Stuttgart ereignet sich am frühen Donnerstagabend ein Verkehrsunfall. Ein Toyota-Fahrer übersieht ein Polizeifahrzeug, es kommt zum Zusammenstoß. Was bisher bekannt ist.











Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in Stuttgart gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein Polizeifahrzeug mit Sonderrechten die Pragstraße und wollte die Kreuzung in Richtung Löwentorstraße überqueren. Dabei übersah der Fahrer eines Toyota offenbar das herannahende Einsatzfahrzeug. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Toyota-Fahrer leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Toyota infolge des Unfalls auf den Stadtbahngleisen zum Stehen kam, kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen im Stadtbahnverkehr. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme und ermittelt nun zum genauen Hergang.

Weitere Informationen folgen.