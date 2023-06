Unfall am Pragsattel in Stuttgart

6 Die Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel ist am Mittwochnachmittag gesperrt worden. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Die Heilbronner Straße ist am Mittwochnachmittag nach einem Unfall stadteinwärts gesperrt worden. Weil ein Auto auf den Schienen stand, kam es rund eine Stunde lang auch zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr.















Link kopiert

Am Mittwochnachmittag hat ein Verkehrsunfall auf der Heilbronner Straße für Staus und Behinderungen am Pragsattel gesorgt. Gegen 14 Uhr hat es auf Höhe der Auto-Waschanlage Mr. Wash stadteinwärts gekracht: Vier Autos sind in den Unfall involviert gewesen, es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren Zehntausend Euro, verletzt wurde offenbar niemand.

Rund eine Stunde lang musste der komplette Verkehr in Richtung Pragsattel in die Sieglestraße umgeleitet werden. Lange Staus waren die Folge. Die Polizei empfahl, das Gebiet großräumig zu umfahren. Da sich zudem ein beschädigtes Fahrzeug, ein BMW, im Gleisbereich befand, kam es im öffentlichen Personennahverkehr ebenfalls zu Behinderungen.