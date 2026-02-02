Unfall am Pragsattel: 23-Jähriger kracht mit Lamborghini gegen Mauer – immenser Schaden

7 Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein 23-Jähriger ist mit einem Lamborghini am Pragsattel unterwegs, als er die Kontrolle über den Sportwagen verliert und gegen eine Betonmauer kracht. Was bekannt ist.











Link kopiert

Ein 23 Jahre alter Lamborghini-Fahrer ist am Sonntagabend am Pragsattel gegen eine Betonwand gekracht. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Sportwagens ereignete sich ein weiterer Unfall.

Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war der 23-Jährige samt Beifahrer in einem Lamborghini Huracan gegen 20.30 Uhr in der Heilbronner Straße in Richtung Pragstraße unterwegs, als er am Pragsattel aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über den Boliden verlor und gegen eine Betonmauer der SSB krachte. Der Lamborghini wurde dabei so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Fahrer und Beifahrer wurden nicht verletzt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Während der Unfallaufnahme wollte ein Autofahrer an der Unfallstelle vorbeifahren und kollidierte beim Fahrstreifenwechsel offenbar aus Unachtsamkeit mit einem weiteren Fahrzeug. In diesem Fall entstand allerdings nur geringer Sachschaden. Gegen 22.30 Uhr war die Strecke wieder frei.