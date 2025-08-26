Unfall am Friedhof in Leinfelden: 53-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt in Klinik gebracht

1 Der Rettungsdienst brachte beide Frauen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Auf dem Parkplatz am Friedhof in Leinfelden (Kreis Esslingen) hat am Dienstag eine Seniorin eine 53-Jährige verletzt. Sie war gegen das Auto der Frau gefahren, als diese daneben stand.











Bei einem Unfall auf dem Parkplatz am Friedhof in Leinfelden (Kreis Esslingen) wurde am Dienstag eine 53 Jahre alte Frau schwer verletzt. Eine Seniorin war gegen ein geparktes Auto gefahren, das gegen die Frau geschoben wurde, berichtet die Polizei.

Demnach stand die 53-Jährige gegen 10.30 Uhr links neben ihrem geparkten BMW. Gleichzeitig war die 82-jährige Unfallverursacherin auf dem Parkplatz mehrfach im Kreis gefahren. Dabei soll sie nach Zeugenaussagen auch über eine abfallende Böschung und die Begrenzung des Parkplatzes gefahren sein.

Dann rammte sie die rechte Seite des BMW, wodurch dieser gegen die 53-Jährige geschoben wurde und die Frau schwer verletzte. Die Seniorin fuhr unterdessen eine Böschung hinab und blieb schließlich mit ihrem Mazda auf der Manosquer Straße stehen. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen in eine Klinik, die Unfallverursacherin war aber offenbar unverletzt geblieben.

Hoher Schaden – Polizei beschmagnahmt Führerschein

Beide beteiligten Autos mussten schließlich abgeschleppt werden, den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf auf knapp 20 000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der 82-Jährigen.