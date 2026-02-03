Unfall am Flughafen Stuttgart: Zusammenstoß an Parkhausausfahrt – 29-Jähriger verletzt

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: imago images/Fotostand

Bei einem Verkehrsunfall am Flughafen Stuttgart ist am Montagnachmittag ein 29-jähriger Autofahrer verletzt worden. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.











Link kopiert

In Filderstadt (Kreis Esslingen) am Flughafen Stuttgart hat sich am Montagnachmittag gegen 17 Uhr beim Luftfrachtzentrum ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 29-jähriger Opel-Fahrer wollte nach Angaben der Polizei aus einem Parkhaus ausfahren und übersah dabei einen von links kommenden Peugeot.

Dessen 51 Jahre alter Fahrer wollte geradeaus weiterfahren. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zog sich der 29-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten rückte auch die Feuerwehr zur Unfallstelle aus.