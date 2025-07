Unfall am Flughafen: Betrunken und ohne Führerschein: Mercedes gegen geparkten VW gefahren

Unfall am Flughafen

Bei einem Unfall am Flughafen Stuttgart in Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch Schaden entstanden. Zudem hatte der Fahrer getrunken und keinen Führerschein.











Ein 23-jähriger Mann hat am Mittwochabend in der Flughafenstraße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 22.15 Uhr, als der Mann mit seinem Mercedes wenden wollte.

Er stieß dabei gegen einen geparkten VW, dessen 28-jähriger Besitzer vor Ort war. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Polizei, dass der Unfallverursacher keinen Führerschein hatte und alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über 0,5 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Er wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.