Unfall am Esslinger Bahnhof: Lastwagen reißt Oberleitung herunter – Stau und Verspätungen im Busverkehr

1 Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamtes waren rasch vor Ort, um sich um den Schaden an der Oberleitung zu kümmern. Foto: privat

Ein Lastwagen hat am Montagvormittag die Bus-Oberleitung am Esslinger Bahnhof heruntergerissen. Verletzte wurden nicht gemeldet, der Verkehr ist beeinträchtigt.











Ein Lastwagen hat am Montagvormittag beim Esslinger Bahnhof die Oberleitung für den O-Bus-Verkehr schwer beschädigt. Nach ersten Informationen der Stadtverwaltung war der Lkw mit seinem Kranausleger an einem Querträger eines Oberleitungsmasts an der Einmündung der Berliner Straße in die Eugenie-von-Soden-Straße hängengeblieben.

Weil der Querträger daraufhin die Oberleitung der angrenzenden Bahnlinie kurz touchiert hat, kam es zu einer Überspannung, die die Ampelanlagen und das Parkleitsystem im Umfeld lahmlegte. „Wir hatten Glück im Unglück, dass nach bisherigen Erkenntnissen niemand zu Schaden kam“, sagt Uwe Heinemann, der Leiter des städtischen Tiefbauamts.

Verkehrsbehinderungen und Verspätungen rund um den Esslinger Bahnhof

Die genaue Höhe des Schadens lässt sich noch nicht beziffern. Der Busverkehr war zeitweise beeinträchtigt, konnte aber mit Einschränkungen rasch wieder rollen. Allerdings kam es zu Verspätungen. Auf der Eugenie-von-Soden-Straße und der Neckarstraße gab es Rückstauungen, zeitweise gab es eine Sperrung zwischen Schlachthausstraße und Neckarstraße. Die Polizei musste den Verkehr im Bereich des zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) umleiten.

Konstantinos Petikis, Sachgebietsleiter im Tiefbauamt für die Verkehrsausstattung, geht angesichts der komplexen Steuertechnik davon aus, dass es Wochen dauern wird, bis sämtliche Schäden beseitigt sind. Die Stadt wird möglichst rasch Behelfsampeln aufstellen, um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten. Bis dahin ist mit Verkehrsbehinderungen im Umfeld des Bahnhofs zu rechnen. Uwe Heinemann empfiehlt deshalb, diesen Bereich möglichst zu umfahren, bis die provisorische Verkehrsregelung eingerichtet ist.