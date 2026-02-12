Unfall am Bahnhof Plochingen: E-Scooter-Fahrerin fährt Fußgängerin um – Polizei sucht Zeugen

1 Der Rettungsdienst behandelte die Verletzte an der Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com

Bei einem Unfall am Bahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagmorgen eine 41-Jährige verletzt worden. Sie wurde von einer Frau auf einem E-Scooter angefahren.











﻿ In Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofs eine 41-Jährige von einem E-Scooter angefahren und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau zu Fuß unterwegs, die unbekannte Fahrerin des E-Scooter kam aus Richtung der Gleise.

Demnach stürzte die 41-Jährige durch den Zusammenprall zu Boden und wurde verletzt. Der Rettungsdienst behandelte ihre Verletzungen später an der Unfallstelle.

Die E-Scooter-Fahrerin entschuldigte sich kurz und setzte dann ihre Fahrt fort. Sie wird als Frau mit schwarzen Haaren beschrieben, die einen grauen Mantel trug.

Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannte Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 / 39 90 42 0 zu melden.