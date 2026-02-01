Unfall: Acht Tote bei Unfall mit Reisebus in Südtürkei

1 Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen. (Symbolbild) Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Ein Reisebus kommt in Antalya bei nasser Fahrbahn von der Straße ab. Es gibt mehrere Tote und zahlreiche Verletzte.











Istanbul - Bei einem Unfall mit einem Reisebus in der südtürkischen Provinz Antalya sind acht Menschen ums Leben gekommen. 26 weitere seien verletzt worden, teilweise schwer, sagte Provinzgouverneur Hulusi Sahin. Der Bus sei bei nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und mutmaßlich zu schnell gewesen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen.

Auf Bildern des Staatssenders TRT war ein umgekippter Bus im Straßengraben zu sehen. Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle.

Die Reisenden waren aus der Westtürkei ins auch bei Urlaubern beliebte Antalya unterwegs. Es gab zunächst keine Hinweise darauf, dass Touristen betroffen sein könnten. In Antalya hatte es zuletzt stark geregnet. Der Wetterdienst warnte vor weiteren Unwettern in Teilen der West- und Südtürkei.