Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf ein Wohnhaus in Korschenbroich am Niederrhein sind zwei Menschen getötet worden. Eine Person sei wahrscheinlich die Pilotin, sagte ein Polizeisprecher in Neuss.











Link kopiert

Korschenbroich - Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf ein Wohnhaus in Korschenbroich am Niederrhein sind zwei Menschen getötet worden. Eine Person sei wahrscheinlich die Pilotin, sagte ein Polizeisprecher in Neuss. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet.