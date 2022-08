Notfälle Ägypten: Mindestens 40 Tote nach Brand in Kirche

In Ägyptens Hauptstadt Kairo herrscht in diesen Tagen die übliche Sommerhitze, viele Klimaanlagen laufen im Dauerbetrieb. Eine davon führt nun zu einem tragischen Brand in einer Kirche. Dutzende sterben.