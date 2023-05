1 In Kirchheim und Frickenhausen wurden am Montag Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Reiss

Am Montagnachmittag kam es im Kreis Esslingen zu zwei Unfällen, weil Kinder plötzlich auf die Straße liefen, ohne auf der Verkehr zu achten. Beide Jungen wurden von Autos erfasst und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.















Am Montagnachmittag sind in zwei Orten im Kreis EsslingenKinder unvermittelt auf die Straße gelaufen und dort von Autos erfasst worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, mussten beide Jungen danach ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16.30 Uhr lief ein Neunjähriger im Kirchheimer Ortsteil Ötlingen in der Schönblickstraße unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn. Der Junge hatte zuvor offenbar nicht auf den Verkehr geachtet und prallte seitlich gegen das fahrende Auto eines 55-Jährigen. Er stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu, deren Ausmaß noch nicht bekannt sind. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung an der Unfallstelle und brachte das Kind danach zu weiteren Untersuchungen und zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf 5000 Euro.

In Frickenhausen kam es gegen 16.55 Uhr zu einem ähnlichen Unfall. Ein Kind rannte in der Robert-Koch-Straße von einem Grundstück auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Auto erfasst. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Junge nur leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. An dem Auto war augenscheinlich kein Auto entstanden.