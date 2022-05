1 Ein 82 Jahre alter Mann ist offenbar wegen einer medizinischen Ursache auf ein parkendes Auto aufgefahren. Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

In der Weilstraße in Esslingen haben sich am Montagnachmittag zwei Unfälle ereignet. Drei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.















Innerhalb einer halben Stunde haben sich am Montagnachmittag zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten in der Esslinger Weilstraße ereignet. Eine 20-jährige Autofahrerin musste gegen 16 Uhr verkehrsbedingt kurz vor der Einmündung in die Brückenstraße anhalten. Eine 50-jährige Autofahrerin bemerkte dies laut Polizeiangaben offenbar zu spät und fuhr auf den Transporter eines Rettungsdienstes auf. Zwei der vier beförderten Personen zogen sich dadurch leichte Verletzungen zu. Sie mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr der zweite Unfall: Ein 82-Jähriger war laut Polizeiangaben von der Eberhard-Bauer-Straße herkommend am Kreisverkehr in die Weilstraße eingefahren und stieß mit einem geparkten Auto zusammen. Der Senior wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich bei dieser Kollision auf etwa 5.000 Euro.