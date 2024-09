Unfälle in Esslingen: Zwei Personen nach Sturz von Fahrrädern in Kliniken

Zwei Personen nach Sturz von Fahrrädern in Kliniken

Unfälle in Esslingen

1 Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzten in Krankenhäuser. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier

In Esslingen sind am Sonntag ein 29-Jähriger und eine 60-Jährige jeweils ohne Fremdeinwirkung von ihren Fahrrädern gestürzt und schwer verletzt worden.











Am Sonntag sind in Esslingen unabhängig von einander zwei Personen von Fahrrädern gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden beide in Kliniken gebracht, wo sie behandelt werden mussten.

Kurz vor 14 Uhr war ein 29-Jähriger in der Häuserhaldenstraße gestürzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass er betrunken war, weshalb er auch eine Blutprobe abgeben musste.

Gegen 14.40 Uhr stürzte dann in den Krummenackerstraße ebenfalls ohne Fremdeinwirkung eine 60-Jährige schwer von ihrem Fahrrad. Auch sie musste in eine Klinik.