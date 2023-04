1 Die Polizei war am Montag mehrmals gefordert. Foto: dpa/Carsten Rehder

Mehrere Unfälle mit Motorrad- und Quadfahrern ereigneten sich am Ostermontag auf den Straßen des Rems-Murr-Kreises. Fünf Personen wurden dabei teils schwer verletzt, es entstand zudem hoher Sachschaden.















In Auenwald hat am Ostermontag ein 61-Jähriger auf einem Quad gegen 15.30 Uhr in der Uhlandstraße zu spät bemerkt, dass dort geparkte Fahrzeuge standen. Er versuchte laut der Polizei auszuweichen, verlor jedoch die Kontrolle über das Quad und kollidierte mit einem Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr gegen 15.40 Uhr die B14 zwischen Berwinkel und Sulzbach. Laut Polizeiangaben verlor er in einer Linkskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle und stürzte ohne Fremdbeteiligung. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Nur eine halbe Stunde später ereignete sich auf demselben Streckenabschnitt ein ähnlicher Unfall: Ein 21-jähriger Motorradfahrer stürzte mit seiner Kawasaki in einer Kurve. Auch er verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an seinem Motorrad beträgt rund 4000 Euro.

Zusammenstoß im Kreisverkehr

In Allmersbach ereignete sich ein Unfall in einem Kreisverkehr. Ein 60-jähriger Motorradfahrer kollidierte gegen 13 Uhr mit dem Hinterrad eines vorausfahrenden Motorradfahrers, der aus dem Kreisverkehr nach rechts abbiegen wollte. Beide Fahrer stürzten infolgedessen, wobei der Verursacher des Unfalls leichte und der gleichaltrige vorausfahrende Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst behandelte beide Beteiligten vor Ort und brachte sie in Krankenhäuser.