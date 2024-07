Unfälle im Kreis Esslingen: Zwei Verletzte bei Unfällen mit Fahrrädern

1 Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in Kliniken. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Schöning/IMAGO/Schoening

Bei zwei Unfällen im Kreis Esslingen wurden am Sonntag in Kirchheim und Jesingen zwei Personen verletzt. Beide waren gestürzt.











Link kopiert

Bei Unfällen sind am Sonntag ein 31-jähriger Rennradfahrer und eine 69-jährige Pedelecfahrerin verletzt worden. Beider wurden in Krankenhäuser transportiert, berichtet die Polizei.

Gegen 10.30 Uhr war der 31-Jährige in der Jesinger Straße in Kirchheim auf ein Auto aufgefahren, dessen 46-jähriger Fahrer links blinkte und auf ein Grundstück abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radler und verletzte sich.

Gegen 14.30 Uhr stürzte dann in der Kirchheimer Straße in Jesingen eine 69-jährige Frau von ihrem Pedelec. Der bisherigen Informationen zufolge gab es bei diesem Sturz keine äußeren Einwirkungen. Beide musste in eine Klinik gebracht und behandelt werden.