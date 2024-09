Unfälle im Kreis Esslingen: Zwei junge Motorradfahrer gestürzt – einer schwer verletzt in Klinik

Zwei junge Motorradfahrer gestürzt – einer schwer verletzt in Klinik

Einer der Biker musste schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden, der andere musste nicht sofort behandelt werden.

Am Donnerstag sind im Kreis Esslingen zwei jeweils 20-Jährige von ihren Motorrädern gestürzt. In Filderstadt stürzte einer alleinbeteiligt und verletzte sich schwer, in Frickenhausen nahm eine Audi-Fahrerin dem Biker die Vorfahrt, woraufhin dieser bremste und fiel.











Im Kreis Esslingen sind am Donnerstag zwei junge Motorradfahrer gestürzt. In einem Fall nahm eine Autofahrerin einem Biker die Vorfahrt, in einem anderen Fall stürzte ein 20-Jähriger ohne Beteiligung Dritter.

Gegen 14.20 war in der Arthur-Bernard-Modine-Straße in Filderstadt ein 20-Jähriger aus unbekannten Gründen von seinem Motorrad gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Er wurde an der Unfallstelle und später im Krankenhaus behandelt.

Um 20.30 Uhr kam dann in Linsenhofen ein weiterer Motorradfahrer zu Fall. Den Angaben der Polizei zufolge wollte eine 22-Jährige mit ihrem Audi von der Durchgangsstraße von Steinbach kommend in die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Nürtingen abbiegen. Beim Linksabbiegen nahm sie jedoch einem Biker die Vorfahrt, der daraufhin stark bremsen musste und stürzte. Er schlitterte etwa 50 Meter über die Straße, zu einem Kontakt mit anderen Verkehrsteilnehmenden kam es aber glücklicherweise nicht. Er wurde nur leicht verletzt und musste nicht unmittelbar medizinisch versorgt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 5500 Euro.