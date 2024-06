Unfälle im Kreis Esslingen: Verletzte und hoher Schaden bei Auffahrunfällen

1 Die Unfälle passierten am Nachmittag in Nürtingen und Esslingen. (Symbolfoto) Foto: Animaflora PicsStock/AdobeStock

Bei Unfällen in Nürtingen und Esslingen entstand am Dienstag hoher Schaden, zudem wurde eine Person verletzt. In beiden Fällen bemerkten die jeweiligen Verursacher zu spät, dass das vorausfahrende Fahrzeug bremste.











Im Kreis Esslingen sind am Dienstagnachmittag innerhalb kurzer Zeit zwei Auffahrunfälle passiert. Nach Angaben der Polizei wurde dabei eine Person leicht verletzt, zudem entstand Schaden von insgesamt etwa 26.000 Euro.

Gegen 17.15 Uhr bemerkte in Nürtingen eine 72-Jährige auf ihrer Fahrt in Richtung Owen zu spät, dass der vor ihr fahrende Ford bremsen musste. Weil sie nicht ausreichend Sicherheitsabstand eingehalten hatte, fuhr sie von hinten auf das Auto auf. Die Unfallverursacherin und der 32-jährige Ford-Fahrer blieben augenscheinlich unverletzt, die Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

In Esslingen-Berkheim passierte gegen 17.30 Uhr ein ähnlicher Unfall. Ein 20-Jähriger fuhr in der Goethestraße auf das Auto eines 50-Jährigen auf, als dieser bremste, um abzubiegen. Der 50-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, den Schaden beziffert die Polizei mit etwa 6000 Euro.