Auch am Mittwoch ereigneten sich im Kreis Esslingen mehrere Unfälle. (Symbolfoto)

Am Mittwoch ereigneten sich im Kreis Esslingen gleich mehrere Unfälle, bei denen Motorrad- oder Fahrradfahrer verletzt wurden. Unter den Verletzten ist auch ein Kind.















Am Mittwoch wurden im Kreis Esslingen gleich mehrere Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt. In Filderstadt hat sich am Morgen gegen 9.30 Uhr eine 58 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt. Laut Polizeiangaben hatte ein 76-Jähriger die Frau zuvor beim Queren der Hohenheimer Straße mit seinem Auto von der Scherlachstraße in die Goethestraße übersehen und gerammt. Die Frau stürzte durch den Zusammenprall und verletzte sich schwer. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden, den die Polizei auf insgesamt 14 000 Euro schätzt. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren.

In Esslingen musste nur Stunden später ein zehnjähriger Radfahrer ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. Der Junge war laut Polizeiangaben gegen 15.10 Uhr auf der Stettener Straße in Richtung Wäldenbronn unterwegs, als er in einer abschüssigen Linkskurve die Kontrolle verlor und von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen geparkten Wagen und stürzte zu Boden. Durch den Unfall wurde das Kind schwer verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen Abend kam es in Erkenbrechtsweiler zu einem weiteren Unfall. Dabei wurde ein 16-jähriger Rollerfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der Jugendliche offenbar an der Kreuzung von der Straße Hardtwald und der Verbindungsstraße zwischen Erkenbrechtsweiler und Hochwand die Vorfahrt eines 58-jährigen Autofahrers, der nach Erkenbrechtsweiler unterwegs war. Dieser versuchte nach links auszuweichen, prallte jedoch dort mit dem Wagen einer 65-Jährigen zusammen. Die Frau hatte verkehrsbedingt angehalten. Trotz dieses Manövers kam es auch zum Zusammenstoß mit dem Roller des Jugendlichen. Dabei verletzte sich der 16-Jährige schwer. Die beiden erwachsenen Unfallbeteiligten zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, während der 16-Jährige von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden, der an den drei Fahrzeugen entstand auf 13 500 Euro. Der Roller und der Wagen des ausweichenden Mannes mussten abgeschleppt werden.